El terrible momento de Cande Tinelli: “No me pidan que ayude si no me puedo ayudar a mí misma”

Las redes sociales representan hoy para los comerciantes y emprendedores, un medio para llegar al público y es mucho más efectivo si son referentes los que recomiendan el uso de distintos productos.

Es el caso de Cande Tinelli quien recibe cientos de regalos con el pedido de que los comparte en su cuenta de Instagram y ayude a cientos de personas que intentan salir adelante en esta época de pandemia.

En estos días una mujer que le envió varios obsequios para que la influencer los promocionara escribió en un posteo denunciado a la joven: “¿Te gustaron las cosas? Me tiene mal que no subas nada, con una storie me conformo, no pude vender nada en más de un mes”.

De inmediato, el tuit comenzó a circular y generó el enojo de algunos usuarios como el caso de alguien que manifestó: “Hola Cande Tinelli tanto que hablás de empatía… ¿No te rompe ni un poco el corazón que una mina te diga que no vende nada hace un mes después de invertir mucha guita en vos? Le clavás el visto sucesivamente”.

Luego se supo que Cande recibió, en su domicilio el 6 de julio, pijamas, pantuflas y tazas. Luego a partir de esa fecha el silencio de la hija de Marcelo Tinelli molestó a la emprendedora.

Cande Tinelli salió a defenderse

Como era de esperar, Cande Tinelli salió a responder las acusaciones y aseguró que no puede ayudar a nadie en un momento en donde su madre, Soledad Aquino, está internada y con pronóstico reservado luego de un trasplante de hígado.

“Quiero aclarar una cosa para varias personas que dicen cosas que no son que entiendan que yo estoy en un momento en que no puedo ayudar a nadie por más que me supliquen que los ayude. En emprendimientos, en lo que sea. Yo en este momento estoy cuidando a una perra, es lo que más puedo hacer hoy en día, conectarme con lo que amo que son los animales y mi mamá”, dijo la joven en sus historias de Instagram.

“No me pidan que de ayuda si no me puedo ayudar a mí misma. Con una mano en el corazón, para toda esa gente que tira mala leche, nadie está viviendo lo que yo estoy viviendo. Así que no me voy a enganchar. Les mando un beso”, finalizó.