El terrible accidente que sufrió Rocío Marengo y que hace peligrar su participación en “Showmatch: La Academia”

Este lunes se llevará a cabo un duelo de lo más picante en “Showmatch: La Academia”, cuando se enfrenten las talentosas y muy queridas parejas de Cande Ruggeri, La Chipi, Lio Ferro y Rocío Marengo. Fue esta última quien sufrió un terrible accidente mientras aprovechaba el fin de semana para ensayar su rutina.

Fue el periodista Ángel de Brito quien se encargó de informar esta dura noticia para el certamen, ya que Marengo es una de las concursantes más comprometidas y que tiene muchísimas ganas de quedarse con el título de campeona.

Se lesionó @marengorocio en un truco. No puede bailar mañana en el duelo #ShowmatchLaAcademia

Reemplazo o teléfono? pic.twitter.com/71rkxrWTS7 — A N G E L (@AngeldebritoOk) August 29, 2021

“Se lesionó Rocío Marengo en un truco. No puede bailar mañana en el duelo de La Academia en ShowMatch. ¿Reemplazo o teléfono?”, escribió en su cuenta de Twitter el conductor de “Los Ángeles de la Mañana”.

Por su parte, la mediática dialogó sobre el incidente y posterior lesión con el portal Teleshow y comentó: “Me di un golpe terrible. Sentí que me achicharre con el golpe, tipo acordeón. La espalda me quedó como un bloque, toda contracturada. Me vio un médico, estoy con antiinflamatorios y calor”, explicó Rocío.

“Mañana vamos a ver cómo estoy. Pero si sigo mal, voy a pedir ir directo al teléfono. No quiero pensar en reemplazo y menos en una instancia de duelo que puede ser ventaja para mí y les jugaría fea a mis compañeros”, sostuvo la participante.

Recordemos que durante todo lo que va del ciclo en el programa conducido por Marcelo Tinelli, Marengo ha sido muy crítica con el resto de los concursantes que utilizan reemplazos para los distintos ritmos: “Si cada uno va a pedir un reemplazo, es fácil llegar a la final. Yo me traigo un reemplazo que baile como los dioses y zafo cuatro semanas. Me pareció que era necesario aclarar que el que pide muchas veces reemplazo es por miedo a enfrentar una gala, y quería que la gente lo sepa porque a la hora de votar seguramente va a influir”, había dicho semanas atrás sobre este mismo tema.