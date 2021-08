El terrible accidente que sufrió Mónica Farro en la vía pública: “Me di la cabeza con un...”

Luego de protagonizar una pelea con su marido Leandro Herrera, al echarlo del departamento que compartían desde que se casaron, Monica Farro contó en sus redes sociales que sufrió un accidente en la vía pública.

“¿Me mordieron?, me la re dí la puta madre”, manifestó con dolor la modelo a través de una historia en la que reveló que se llevó por delante un andamio ocasionándole un gran golpe en su cuerpo. “No me pasó nada, solamente me di un golpe con un andamio en la calle”, expresó Farro tratando de llevar algo de tranquilidad a sus amigos virtuales y familiares.

Además de revelar detalles de este tremendo accidente, la uruguaya en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de Radio Mitre), reveló que no está separada.

“Él se fue con los muebles cuando decidió irse de la casa. Esto pasó cuando cancelamos el divorcio. Para irse a otro lugar, tuvo que llevarse algunas cosas”, comentó Farro. Hicieron todo un menjunje de cosas que no tienen nada que ver. Ya pasó la noticia. Cuando yo decida que la situación de las casas separadas me cansó, lo voy a decir yo”, comentó Mónica, expresando su enojo con los medios.

“Ya no voy a explicar nada de mi vida privada. Yo no tengo que explicar nada. Por ahora, estamos viviendo en casas separadas y muy tranquilos”, concluyó la entrevistada.

Monica Farro y Leandro Herrera. Foto: web

Recordemos que la pareja se casó en agosto de 2019 y tras varias crisis, terminaron firmando el divorcio, pero luego se arrepintieron: “Somos los dos muy calentones y peleamos en todo sentido. Él llamó a su abogado y lo canceló. No nos vamos a divorciar. Estaba todo firmado y el expediente ya estaba en el juzgado”, sostuvo y agregó que los motivos son varios. “Me dice que no me quiere perder, que soy la mujer de su vida. Él es el hombre que yo quiero pero tenemos que empezar a encontrarnos desde otro lugar y parar con los impulsos” relató Farro a Rodrigo Lussich, el pasado mes de junio.