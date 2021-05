El sincero descargo de Paulina Cocina luego de que la tildaran de racista por el zapallo “coreanito”

La campaña de Paulina Cocina con la que buscaba que todo el país le diga “coreanito” al zapallo anco se vio truncada luego de que la tildaran de racista y discriminadora. Fue la misma influencer quien decidió este jueves dar por finalizado el tema y, a través de Instagram, se grabó pidiendo disculpas públicas a quienes se sintieron ofendidos.

Principalmente lo que no les gustó a algunos usuarios es que la cocinera hiciera uso del gentilicio de Corea para nombrar un zapallo. Fue por eso que Paulina dio un paso al costado, y grabó una serie de historias en las que aclaró la situación.

“Les cuento muy honestamente lo que me pasa a mi con esto. Me cuesta un poco verlo pero también pienso que, no siendo yo una persona racializada, el hecho de que cueste o que no lo pueda ver no es excusa suficiente para decir ‘no me importa’”, comenzó el descargo de la instagramer.

“Voy a suspender. Creo que nadie entiende que esto está hecho con una mala intención. Los gentilicios son súper utilizados en la cocina: el calabacín italiano es el zucchini, la sopa inglesa, etc. Igual si molesta a alguien prefiero suspender”, continuó Carolina Cuga.

Y cerró: “El fin era hacer recetas con calabaza pero cuando pasa algo así no está bueno. Me deja de divertir en lo personal”.