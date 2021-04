El sincericidio de Maradona sobre la relación con sus hijas que confesó en su libro póstumo

A lo largo de los años, Diego Maradona ha transitado por diversos momentos respecto a su relación con sus hijas mayores, Dalma y Gianina.

Siguiendo en esta línea, el programa Intrusos reveló las últimas declaraciones públicas que el exfutbolista hizo sobre ellas en el libro “The Maradona Opus”, obra inglesa que solo cuenta con una tirada de 1010 ejemplares firmados por el ex astro del fútbol y que pronto saldrá a la venta.

Considerado como una edición de lujo y exclusiva, la publicación cuesta 1500 euros (aproximadamente 170.000 pesos argentinos), solo está en inglés y con la compra del libro vienen un par de guantes para poder manipularlo.

El periodista Rodrigo Lussich adelantó lo que el Diez dijo allí semanas antes de morir sobre las hijas que tuvo con Claudia Villafañe.

“Si hay algo de lo que me arrepiento en la vida, es de no haber experimentado con mis hijas lo que debí experimentar con ellas por culpa de mi enfermedad”, aseguró Diego Armando Maradona, haciendo una clara alusión a los problemas que tuvo por sus adicciones.

“Perdí muchos años de estar con mis hijas y no pude comprar ese tiempo ni con todo el dinero del mundo”, afirmó el Diego en esa última entrevista, expresando así un tono conciliador y distinto al que asegura que tenía Matías Morla, su polémico abogado.

Dalma y Gianinna Maradona enfrentadas con el ex abogado de Diego, Matías Morla. Gentileza

Según Morla, Diego estaba peleado con sus hijas mayores

En el adelanto de la entrevista que le brindó a Jorge Rial para TV Nostra -que se verá el lunes 5 de abril en América TV-, el repudiado jurista chicaneó a Dalma y Gianinna Maradona afirmando que “el diablo no es tan malo”.

“¿Sabés lo que decía Diego? Me saludan por Twitter y no me vienen a ver. Él estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se sentía traicionado, se sentía robado”, dice Morla en parte de la charla con el exconductor de Intrusos en el espectáculo.