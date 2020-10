El secreto de Vicky Xipolitakis para cambiarse sin dejar la cámara de MasterChef Celebrity

Vicky Xipolitakis ingresó al estudio de MasterChef Celebrity enfundada en un vestido celeste de gala total. El diseño strapless con falda de tul celeste dejó impresionado al conductor, Santiago del Moro, que apenas entró le preguntó cuando los invitó a su fiesta de quince: “Los veo y digo: ‘¿Dondé vamos a bailar?’”. Y después le agregó sonriendo: “¡Sos Frozen!”.

“Para mí este show no merece otra cosa que un vestidazo, algo de gala importante”, dijo la griega. Pero ante la duda de cómo iba a trabajar, Vicky contó que ya estaba lista para ponerse su ropa de trabajo. “¡Vamos, vamos, vamos! A ponerse los zapatos”, y mientras se sacaba los zapatos, se puso un buzo gris sobre el corset y se desprendió la falda, mostrando el jogging que se escondía por debajo de la falda de gala.

“La idea del cambio de look fue porque después tenía que trabajar. Con el vestido no estoy muy cómoda: el corset se cae, con los tules me engancho y me caigo. ¡Más yo que soy medio bruta! Así que me arranqué el vestido y, abajo, estaba el jogging”, dijo la griega y sus compañeros quedaron tan sorprendidos que comenzaron a aplaudir su idea. Con un último revoloteo se deshizo de la falda y se puso “manos a la masa”.

En la gala culinaria que le tocó participar, los concursantes eligieron ingredientes a ciegas para su plato. Pero a pesar de su ingenio sobre la ropa, la rubia Xipolitakis no paró de comentar desopilantes preguntas que dejaron a los jueces, Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, un tanto descolocados.

“¿Quién va a prender el fuego?” y “¿Estos platos aguantan el calor o me van a explotar y se rompe la comida?” fueron algunas. Pero también la griega no dejó de sorprender por rozar las reglas del certamen, al tirarle un frasco de miel por el piso de Iliana Calabró y trató de recibir ayuda especial de los jueces. “¿Acabás de tirar un frasco por el piso? Es una locura lo que acabás de hacer. La comida no toca el piso nunca”, le dijo como reto Martitegui, pero ella solo se rió.

Finalmente, “Vicky amor”, el plato de arroz con pollo salteado con champiñones que la vedette presentó, que los jurados tuvieron que retractarse de desconfiar de sus capacidades. “Tu capacidad de seducción deberías utilizarla para seducir con el plato”, le dijo De Santis. "¿No te seduje la panza? ", contestó Vicky. Aunque realmente no había entendido si a los jueces les había gustado o no su plato. Pero al quedar informada de que era de las preferidas para la próxima ronda, la superó la alegría.