El reencuentro de Maluma con su madre después de 5 meses sin verse

Con la llegada del verano, se acentúa todavía más el encierro que ha dejado sin fiestas ni eventos a un público que esperaba con ansias esta época para disfrutar de todos los temas que han salido en el año. Uno de los grandes hit que todos ansiaban gritar a pulmón en la pista era “Hawai”. A Maluma no ha detenido la pandemia y desde hace meses viene trabajando y armando temas para sacar pronto a sus fans.

Para poder generar toda su esperada música el colombiano tuvo que trasladarse a Miami, donde permaneció por 5 meses. Terminado su trabajo, decidió volver a su casa, pero antes de cualquier otra cosa, fue a visitar de forma sorpresa a su madre.

“Ayer llegué a casa después de cinco meses y le di una pequeña sorpresa a mi madre”, escribió junto al video donde se puede ver lo programado por Juan Luis, su nombre real. La emoción de ella traspasa la cámara, aunque en un inicio no podía creer ver a su pequeño.

Más de 7 millones de sus fans pasaron por la publicación para dejarle like, pero sorprendió sobre todo la cantidad de famosos amigos que llenaron de cariño con mensajes de amor para el cantante. “Madre y hijo ♥️♥️que amor ♥️♥️”, escribió Jennifer Lopez por ejemplo. También se encontraban entre ellos el futbolista argentino Ángel Di María y el cantante puertorriqueño Yandel.

Hace algunos años, Maluma había confesado en una entrevista la importancia que la familia tiene para él: “Definitivamente, la familia es lo más importante de mi vida, es el corazón y el alma de mi carrera musical”.

Mucho se espera sobre los nuevos temas de Maluma. Su último tema habla de la supuesta infidelidad de su ex con el futbolista Neymar, es por eso que sus fanáticos esperan poder conocer más sobre su estado sentimental actual. A pesar de que ha sido relacionado con una amiga, el cantante reveló: “No tengo novia nueva, papi Juancho no se enamora ni a bala. Es más, a la que se enamore de mí yo le diría: ‘Bebé le estás pidiendo al cielo un diablo, me estás pidiendo sol cuando hace frío, el amor pa’ mí no es necesario, mejor de tu camino me desvío'”.