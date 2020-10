El público sacó de la pista del Cantando 2020 a Mica Viciconte

Con Mica Viciconte, Agustín Sierra, Alexander Caniggia y Paula Trapani en la sentencia por no alcanzar puntaje, el Cantando 2020 prometía una ronda de homenajes que iba a estar bastante peleada. El jurado se decidió por Caniggia y Trapani como los salvados por la campana, el gran enfrentamiento se dio entonces entre el Cachete y la ex chica combate.

Antes de que llegara la decisión del público, cada uno expresó las razones por las que merecía su continuidad en el certamen. “Quiero seguir porque es un trabajo para nosotros y porque somos un equipo y creemos que podemos mejorar”, dijo la novia de Fabián Cubero. Por su parte, el ex Casi Ángeles expresó su familiaridad con el programa y las ganas de seguir creciendo allí con el equipo que han armado: “Me quiero quedar porque la paso muy bien, conocí gente muy linda y disfruto mucho de mi coach y de mi compañera”.

Antes de que se diera el veredicto, los dos conductores anticiparon lo difícil que se volvía esa ronda, aunque ni siquiera la decisión recaía sobre ellos. “Hay mucho nerviosismo, las dos parejas ya estuvieron en duelos pero saben que este era difícil”, dijo Laurita Fernández. Ángel de Brito agregó: “Además de tener muchos seguidores, son dos equipos muy queridos por la producción y el programa”.

Pero luego de los momentos de especulación, los conductores revelaron que fue el Cachete quien se alzó como triunfador y preferido del público en esta votación, con 52% del apoyo. En su próxima presentación realizará un homenaje a Carlos Gardel. “Gracias a la gente que me votó y a mi equipo, que es lo más. Al público le pido mil disculpas”, dijo muy triste Mica. Sin embargo, la influencer ya veía venir su fracaso, porque su última performance junto a Alito Gallo y Ariel Puchetta (Ráfaga), fue calificada como una de las peores de la noche y de su camino en el Cantando.

Mientras Mica se despedía, la pista recibe nuevamente a Carmen Barbieri, luego de las grandes dificultades médicas que tuvo a causa de un herpes zoster y una fuerte parálisis facial que le había desfigurado el rostro. Durante su ausencia, su lugar fue muy bien cuidado por Luisa Albinoni.

Aunque tenía buena onda, Carmen se lamentó en vivo de la serie de eventos desafortunados que la han perseguido en el último tiempo. “Me pasó de todo. Primero me caí acá, después me agarró un herpes zóster. Me agarró un tren”. Hoy su salud esta casi recuperada al 100%, pero aun tiene algunas secuelas: “Yo quería venir para el trío, pero me agarró una parálisis facial. Cuando sonrío se ve algo. Esto fue gracias a la recuperación, las ganas de salir adelante y que me cuidaron los médicos”.