El preocupante mensaje que Cande Tinelli colgó en sus redes

Cande Tinelli hoy disfruta de las cinco puntas de la estrella. En perfecta relación con su familia, adorada por redes sociales, a punto de sacar una nueva línea de su marca Ginebra, una incipiente relación amorosa con el cantante Coti Sorokin y puede que en preparación de nuevos proyectos para su música.

Pero bien se sabe que muchas veces las redes sociales solo funcionan como una pantalla y no muestran los sentimientos que puede tanto disfrutar como sufrir una persona. En el caso de Cande, ayer subió un escrito a sus Stories que ha dejado a sus más de 4 millones de seguidores muy preocupados.

“Hay días buenos y días no tan buenos”, comienza escribiendo en una imagen de blanco y negro donde puede verse parte de su brazo, seguramente abrazando a su gatito. “Hoy creo que es de esos que se siente algo raro, sea el eclipse, sea lo que sea. Me encuentro con mis fantasmas, con mis miedos. Mi inseguridad más latente que nunca”, dijo la joven, que quiso reconocer que tal vez sus emociones tuvieran algo que ver con el fenómeno lunar que se dio ayer al mediodía.

En la continuación del texto, la razón de sus preocupaciones y ansiedad: “Me perturban las redes y las imágenes de belleza ideal y perfecta, que nos enferman la cabeza. Tengo días donde soy más frágil. Y sí, ver cuerpos inexistentes me perturba. Problema mio obvio, pero no quería dejar de compartir mi sentimiento, porque por mostrarme fuerte quizás se me olvida que soy humanx como vos, y que sí, hay cosas que me afectan”.

La reflexión de Cande no esta fuera de contexto. Ya se ha advertido sobre la peligrosa línea entre lo real y lo falso en las redes, muchas veces difusa entre tanta cultura de la imagen. “Cuiden el contenido que suben”, escribió terminando el texto.