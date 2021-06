El posteo de Guillermina Valdés en donde recuerda uno de sus vestidos más sensuales

Antes de su papel de jurado, antes de las peleas por el grupo de WhatsApp y del fogoso beso con su marido con cámara en vivo, Guillermina Valdés siempre será modelo. Por eso es que más allá de lo bien que se vea en televisión, la mujer de Marcelo Tinelli siempre recuerda esos momentos en donde sus looks la rompieron. No que en La Academia no se haya visto divina, pero hay ciertos vestidos de su carrera que son inovidables.

Fue por eso que, en la búsqueda de miles de likes por las redes, la mamá de Lorenzo publicó una foto de hace ya algunos años. En la foto de sus Stories, se la ve con un vestido que está al borde de la censura, pero a la vez destaca por su elegancia. Negro, con transparencias y como guante, le queda pintado a su figura estilizada. El detalle de una espalda hiper escotada era el toque fashion que le faltaba.

Muchos quedaron sorprendidos de ver que, a pesar de haber pasado 6 años, la modelo se ve prácticamente igual. Guillermina tiene 43 años y es madre de cuatro hijos, uno de ellos con Tinelli.

Guillermina Valdés en 2015. Instagram

Su papel en La Academia

En una de sus últimas publicaciones, la modelo confesó que se divirtió mucho en su papel como jurado de la nueva versión de Showmatch: “Me gustó mucho la experiencia y, si bien fue corta porque solo fue un reemplazo, estoy agradecida por tantas muestras de afecto y cariño”. Valdés solo se presentaba en la mesa ocupando el lugar de Ángel De Brito, mientras el periodista se recuperaba.

“Quedate, Guille”, le comentó entonces Cande Tinelli, hija de su pareja. Con unas pocas apariciones y devoluciones que salían de la típica, porque incluía mucho de astrología, logró ganarse al público y a los participantes.