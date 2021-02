El posteo antisemita de Nicolás Pauls que generó indignación en las redes sociales

Nicolás Pauls desató indignación en las redes sociales debido a una serie de mensajes antisemitas en su cuenta de Instagram . Después del repudio generalizado, el actor tuvo que salir a pedir disculpas.

Todo comenzó por una historia que compartió, donde tomó prestada una frase del filósofo británico Aldous Huxley, incluida en su libro distópico “Un mundo feliz”, publicado en 1932.

“Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros de la que los presos ni siquiera sonarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en el que gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre”, se podía leer en el mensaje.

Para salvarse de las críticas, el actor sumó el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Polémica por el posteo antisemita de Nicolás Pauls

Y durante el sábado, el hermano de Gastón Pauls siguió con sus textos repudiables. Para esta ocasión, el artista eligió una frase atribuida a Voltaire: “Para saber quién reina sobre ti, simplemente descubre a quién no puedes criticar”, acompañada por una ilustración en la que se ve cómo una mano gigante, poderosa y con un anillo reluciente, oprime a un grupo de personas indefensas. Justo en la manga que cubre el brazo opresor, se divisa la Estrella de David, uno de los símbolos más representativos del judaísmo.

Después de publicada la historia, el periodista de TyC Sports, Martín Souto, replicó el mensaje en su cuenta de Instagram avalando el mensaje con el comentario: “Así es, amigo”, pero rápidamente borró la publicación.

Martín Souto, conductor de TyC Sports

Tras el revuelo, Nicolás Pauls pidió disculpas por la imagen contra el judaísmo. “Después de una serie de posteos censurados en donde hablaba en contra del sistema quise subir algo hablando de la censura y por apresurado no hice la obvia lectura que lamentablemente han hecho algunas personas. Me salió pésimo el mensaje que quise transmitir”.

“Como familiar de de judíos que escaparon del Holocausto, nada más lejos de mi persona que faltarle el respeto a nadie menos aún desde el racismo. Lamento profundamente mi torpeza y si alguien se sintió insultado o atacado por ese mensaje. La verdad es que estoy muy angustiado, lo siento mucho de corazón”, explicó Pauls.

Souto siguió los pasos de Pauls y también pidió perdón.

Nicolás Pauls: terraplanismo y vacunas

Anteriormente, Nicolás Pauls había levantado polémica al opinar sobre los dichos de su hermano Gastón, quien profesa el terraplanismo.

“Yo soy un gran dudador de todo lo que se dice. Si me dicen que tengo que tomar leche, yo dudo. ¿Por qué me dicen que tome leche? ¿Qué hay detrás de eso? Entonces, cómo no voy a dudar, pensar y evaluar si la Tierra es o no redonda. Me parece que es un excelente momento en la historia de la humanidad para rehacer todo desde otro lugar”, dijo.