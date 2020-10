El Pollo Álvarez reveló el resultado de su hisopado y se mostró preocupado: “No puedo salir de la cama”

Este jueves, el programa “Nosotros a la mañana” emitido por El Trece no contó nuevamente con la presencia de su conductor, el Pollo Álvarez. Desde un principio había destacado que no presentaba síntomas compatibles con el Covid-19, pero que de todas formas iba a hisoparse para llevar tranquilidad a sus allegados ante cualquier situación de que tengan que aislarse.

Desde su casa y vía comunicación telefónica con sus compañeros del ciclo televisivo, El Pollo reveló: “Me hice el hisopado de manera privada por una cuestión de prevención y me dio negativo, no detectable. Por suerte no tengo coronavirus, que es a es la tranquilidad más grande”.

Si bien el conductor llevó tranquilidad sobre el contagio de coronavirus, reconoció que aún está preocupado por saber cuál es su diagnóstico. “Ahora resta saber qué tengo. Por qué estoy tirado, por qué no tengo fuerzas y por qué no puedo salir de la cama”, sostuvo.

Inmediatamente, Agustina Kämpfer intervino sus palabras y con cierto humor remarcó: “Te lo hago yo al diagnóstico Pollo, perdoná que te interrumpa. Te hago acá la receta. Pollo se recomienda descansar. Parar en algún momento”.

Sandra Borghi adhirió al comentario de su compañera y expresó: “Verdaderamente esto es una señal que te está dando el cuerpo que evidentemente dijo ‘si a este loco no lo freno yo, no lo frena nadie’ y te clavó un dolor que te tiró en la cama”.

Luego, El Pollo Álvarez contó: “Estoy mejor de la panza pero lo único que no tengo fuerzas. Por eso pensé que podía ser Covid. Cada dos años, tres, me agarra y la quedo”.

En el día de ayer, tras ausencia del Pollo Álvarez en la emisión de este miércoles de Nosotros a la mañana contó cuáles era sus síntomas.

“No, la verdad es que desde ayer me duele muchísimo la panza, tenía puntadas en la panza. Tengo un médico de cabecera y también me está ayudando el doctor Montes de Oca. No tengo ningún síntoma de Covid, y el protocolo indica que no hay que hisopar cuando no tenes síntomas”, explicó el Pollo.

“De todas maneras, para estar tranquilo yo y para volver a laburar y que todos estemos tranquilos, de manera privada me voy a hacer el hisopado hoy, para descartar que no sea eso, aunque insisto, no hay ningún síntoma al respecto. Sí me duele mucho la panza y estoy desganado, así que me voy a hacer el hisopado de manera privada, voy a ver qué pasa y en base al resultado veré”, agregó.

“Me duele la vida. No tengo fiebre, tengo olfato, esos síntomas que dicen, pero el doctor Montes de Oca, que trabaja mucho con el Covid, me dijo que no hay nada que indique eso, insisto con lo mismo. Igual, de manera privada uno se lo puede hacer y me lo voy a hacer para quedarnos tranquilos todos, el entorno familiar y ustedes si tengo que volver a trabajar”, profundizó el Pollo.

“Por lo pronto me voy a hacer el hisopado y si da negativo voy a volver cuando de negativo. Veo mucha gente por ahí, estoy ahí con ustedes, tengo el programa a la tarde, la verdad es que por lo menos por una responsabilidad”, concluyó el Pollo.