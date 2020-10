El Pollo Álvarez faltó a su programa por tener dolores corporales y generó preocupación

Los casos por coronavirus en los medios aumentan día a día, en coincidencia con lo que ocurre en el país que afecta al sistema sanitario.

Uno de los últimos ejemplos ocurrió en América TV, cuando hace algunos días atrás se conoció el resultado positivo de Anamá Ferreira y Nati Jota que generó preocupación en el canal, no solo por la salud de las panelistas de El Show de los Escandalones, sino también por los otros posibles contagios que puede haber en el equipo y el canal.

Este miércoles, el programa “Nosotros a la mañana”, emitido por El Trece, comenzó de una manera diferente. Sandra Borgui volvió al piso y se encargó ella sola de la conducción y todos se preguntaron la razón de la ausencia de el Pollo Álvarez.

Promediando la mitad del ciclo, la periodista explicó que el conductor se ausentó porque sufría un fuerte dolor de estómago y en todo el cuerpo.

Tras una breve comunicación telefónica con él, Álvarez contó que había hablado con dos médicos diferentes y, a pesar de que ambos le dijeron que era poco probable que tuviera coronavirus (por la falta de síntomas compatibles), esta tarde se haría el hisopado.

“Me lo voy a hacer de forma privada para quedarme tranquilo. Hasta que no tenga el resultado me voy a quedar en casa porque yo en el trabajo me cruzo con mucha gente. Hay un tema de responsabilidad social”, aseguró el Pollo.