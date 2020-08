El polémico descargo de Tusam hacia el uso del lenguaje inclusivo: “Me niego a decir hije”

Leonardo Tusam, hijo del recordado mentalista, se mostró en contra de la implementación del lenguaje inclusivo en diálogo con Juan Etchegoyen para el ciclo de Mitre Live de Radio Mitre, el hipnotizador habló de sus ganas de ser padre.

Pero sin que nadie le preguntara al respecto, el conocido hipnotizador se embebió en la polémica: “No estoy cerrado al amor en absoluto, me gusta la vida de estar bien, que se yo. Ojalá pueda tener un hijo, o hija, digo hijo como genérico, me niego a decir hije”.

El lenguaje inclusivo polariza y genera diferentes posturas al respecto, con voces a favor y en contra sobre las nuevas maneras de comunicarse. Tusam continuó ampliando su postura y luego criticó a aquellos que hacen uso de la letra E o X en la finalización de ciertas palabras que utilizan el masculino genérico.

“El que lo quiera usar que lo use pero que lleven la bandera de la inclusión por cambiar una letra no, decilo, expresate como quieras pero no me pongas la bandera de la inclusión porque la inclusión es saber el lenguaje de señas. Es mucho más la inclusión. No te podes poner la cocarda de un ser humano bueno en la tierra inclusivo cuando cambiás la letra final”, aseguró el mentalista.

Y agregó al respecto: “Si vos querés hablar con la e, hablá, todo bien pero calladito, no te pongas la cocarda de la inclusión. Sos inclusivo cuando realmente te ocupás. Si hacés una página web, que sea para todo el mundo. ¿La puede escuchar un ciego? Que si te pones una mascarilla sea transparente para aquel que lee los labios. Eso es ser inclusivo, no cambiar una letra. Si vos querés cambiar una letra, perfecto, cambiala. Bienvenido. No me molesta que lo usen, me molesta que por esa estupidez se pongan una cocarda que no va”.

Tusam siguió enumerando ejemplos de lo que para él es ser inclusivo: “Si vos sos youtuber: ¿Subtitulás todos los videos o ponés los programas para que se subtitule todo? Eso es ser inclusivo. No hablar con la ’e’, Es muy fácil. Es como que sos un vago en el mundo de la inclusión”.

Finalmente, a modo de cierre, el mentalista se refirió a los discursos que realizó Alberto Fernández cuando usó el lenguaje inclusivo: “No me gusta. Entiendo que lo hace para ser escuchado por un sector de la población. Tal vez por su situación personal por su hijo, que es transformista. Si sé que tiene una parte femenina, no sé si lo hace por ese lado pero la verdad que no me gusta”.