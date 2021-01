El Polaco tiró un palito al “Bailando” en su despedida de “Masterchef Celebrity”

“MasterChef Celebrity” está a punto de llegar a la final en la que se medirán Claudia Villafañe y Analía Franchín. El Polaco es el último eliminado y en su despedida del reality de cocina tiró un palito al “Bailando”, del que también participó.

“Pola, primero felicitarte. Pasaste por un montón de cosas acá. Atravesaste problemas personales y familiares, y siempre seguiste dando lo mejor. Te superaste y escuchaste. Sos un tipo muy respetuoso. Me encantó conocerte y creo que brillaste en este certamen como nunca antes vi”, comentó Santiago Del Moro.

Y en su momento del discurso final, el músico compartió una reflexión que llamó la atención: “Lo mismo digo. Fue un programa espectacular, me sentí muy cómodo. Cosa que estuve en otros lugares y no he estado tan cómodo, porque se meten en otras cosas de tu vida”. De esta manera trajo a la memoria de los televidentes su paso por el reality de baile conducido por Marcelo Tinelli.

El cantante se emocionó y agregó: “Y de acá me llevo un amigo, que es el Turco García. Lo quiero mucho. Y la pasé re bien. Todas las cosas que aprendí de mis compañeros y de ustedes, las voy a practicar en mi casa y con mi familia”.

“Gracias, los quiero mucho. También a toda la gente que está del otro lado. Y a mis hijas, que las amo con todo mi corazón”, cerró El Polaco.

Recordemos que el cantante se vio envuelto en más de un escándalo amoroso, particularmente en el “Bailando 2019″ cuando fue vinculado sentimentalmente con su bailarina, Noelia Marzol. El rumor y el juego que la dupla hizo frente a cámaras le valió numerosas discusiones con su novia Barby Silenzi.