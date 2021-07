El Polaco se descompensó en ShowMatch: un video lo muestra al borde del desmayo en el backstage

En la noche del miércoles El Polaco no la pasó tan bien en la pista de “ShowMatch: La Academia” (El Trece) al sufrir un desmayo en medio de la devolución del jurado, producto de una descompensación.

Estrenando nueva compañera, Celeste Muriega, por la fisura de costilla de Barby Silenzi, el cantante comenzó a toser y al advertir que algo le sucedía y espero la despedida del conductor para solicitar ayuda.

Fue Ángel De Brito quien en “LAM” (El Trece) dio más detalles de lo sucedido: “Después de que yo le doy la devolución, empezó a toser y aguantó hasta que Marcelo dijo: ‘Chau, chau, chau’ y se fue. Al aire no se vio. De hecho, no nos dimos cuenta hasta que en camarines nos enteramos que había venido la ambulancia para asistirlo”, comentó el conductor y jurado del reality del Trece.

El Polaco, desbordado y con ataque de nervios

Luego Maite Peñoñori dio más detalles: “Después de la devolución de Ángel, El Polaco se empezó a sentir mal. Cuando terminó el duelo, miro hacia un costado y lo estaban atendiendo porque sentía que no podía respirar. Sentía que no tenía aire. Según los médicos, saturaba bien, pero él tenía esa sensación”, relató la panelista.

“Enseguida le hicieron un electrocardiograma que le dio bien y llamaron a una ambulancia. Lo revisaron, lo compensaron y se fue manejando. Nada le dio mal”, dijo la rubia quien aportó un dato no menor y es que también se cumplía un mes de la muerte de su padre, situación que deprimió mucho al artista.

Para finalizar de Brito comentó que habló con El Polaco luego de que sucediera todo: “Ahora estoy mejor. Después del baile quedé medio agitado y en el corte me empecé a sentir mal. No podía respirar, se me cerraron los bronquios y la garganta y me agarraron ganas de toser, como que el aire no me entraba ni por la nariz ni por la boca. Ya estoy tranquilo, pero me pegué el susto de mi vida, nunca me paso algo así”, explicó el participante.