El Polaco contó que tiene tatuados los nombres de sus ex: “Vamos a ser familia para siempre”

En la víspera de su debut como participante de “La Academia”, El Polaco fue invitado al programa de Mirtha Legrand, actualmente conducido por su nieta Juana Viale, y contó que tiene tatuado el nombre de sus hijas y el de sus exparejas: “Fueron importantes en mi vida”.

El ex participante de “Masterchef Celebrity” hizo un repaso de los tattoos que tiene en su cuerpo: “Tengo un montón de tatuajes. Tengo uno en la pelvis que es la inicial de mi novia. Tengo los nombres de mis hijas. En el cuerpo me hago las cosas que son importantes en mi vida”.

A lo que Juana Viale disparó: “¿Tenes el nombre de tus ex?, “Sí y los dejo”, aseguró, contundente. “¿Y nadie te pidió que te lo saques?”, indagó Juana. “Te piden, pero no me los saco. Si me tatúo es porque son las mamás de mis hijas. Fueron importantes en mi vida y vamos a ser familia para siempre”, sentenció refiriéndose a Karina La Princesita, Barby Silenzi y Valeria Aquino.

Además, el cantante de cumbia agregó: “Tengo las caras de mis hijas, sus nombres, las Malvinas, al Diego. En la espalda tengo dos ángeles. El escudo nacional. Cosas que me gustan a mí”.

El Polaco es uno de los tantos participantes del nuevo formato de Showmatch, “La Academia”, y debutará como actor la próxima ficción de Pol-ka, “La 1-5 /18”, que se encuentra grabando en plena pandemia.