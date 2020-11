El Pocho Lavezzi mostró su nuevo look e impactó en Instagram

Luego de los rumores de relación del Pocho Lavezzi con Griselda Siciliani, el ex jugador de fútbol volvió con su novia, la brasilera Natalia Borges y en medio de sus vacaciones en las playas de Turquía el ex jugador de la Selección argentina decidió cambiar su look y luego compartirlo con sus fanáticos en las redes sociales.

Junto a una foto en primer plano de Lavezzi, el argentino consultó: “Mejor así ¿si o no?” en una historia de Instagram que de inmediato tuvo el apoyo de sus fanáticos.

Pocho Lavezzi y su novia

Luego de la reconciliación con la joven, Lavezzi y Natalia partieron de vacaciones hacia la Península de Datca y allí disfrutando de sus enormes playas el deportista decidió quitarse su barba.

La consulta de Lavezzi en las redes

Los “likes” y halagos de sus más de tres millones de seguidores no se hicieron esperar y le "levantaron el pulgar al Pocho en la decisión de su cambio estético.

Para sumar información sobre la pareja, Yanina Latorre comentó: “Me explicó que es verdad que está con esta chica. Que la conoce hace más de diez años, en un contexto cuando él jugaba en el Napoli. Y cuando iba a un restaurante muy famoso conoce a un chico que era el dueño de este lugar, que era el novio de esta chica, y ahí quedó”, comenzó diciendo y luego agregó: "Ella se separó de este pibe hace diez años. En el medio se casó, se divorció, tuvo miles y él me dijo ‘las mujeres no son propiedades de los hombres. Me la reencontré en un viaje que hice a Nueva York y pegamos onda’, dijo la panelista de “LAM”.