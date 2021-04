El picante mensaje de Alex Caniggia en respuesta a las críticas de Mariano Dalla Libera

En la primera noche de la Semana de Super Revancha de MasterChef Celebrity 2 , Mariano Dalla Libera tuvo un fuerte cruce con el jurado, a causa de una acusación indirecta que hacía respecto a decisiones pasadas. Según como él veía las cosas, el plantel había dado una medalla de oro a un compañero que no lo merecía.

“El otro día vi que un compañero subió cuando iba a sacar unos cornalitos con un pisa papas. Y dije: ‘¿Cómo puede ser que le dan una medalla de oro?’”, dijo el ex futbolista refiriéndose a Alex Caniggia. Pero quien lo conoce, sabe que meterse ahí es terreno peligroso y ahora el mediático le ha contestado con un fuerte mensaje por Twitter.

“En MasterChef fuiste el primer eliminado... Jugando al fútbol no jugaste en ningún lado. Aprendé a mirarte vos primero, pelado, en lo que hagas siempre serás un fracasado”, le escribió de frente El Emperador, que se ha destacado siempre por no guardarse ninguna opinión.

Alex siempre contraataca.

Habrá que ver que sucede si es que Dalla Libera es el elegido para regresar al reality culinario.

El cruce con Donato De Santis

Pero antes incluso de esta provocación por redes, a Mariano ya le habían puesto los puntos la misma noche en que no solo desestimó el talento de su compañero, sino que puso en duda la capacidad del mismo jurado.

“¿Vos querés decir que cuando el jurado prueba y dice que está rico un plato miente?”, le preguntó Santiago del Moro luego de que dijera sus tantos sobre los cornalitos de Caniggia. “No, yo no digo nada. Digo que eso es una falta”, respondió él comparándolo con un penal.

Pero Donato De Santis decidió no quedarse callado y siguiendo su analogía le contestó: “Si yo pateo un penal con los botines desatados, con los calcetines abajo, con una uña encarnada, o con un menisco que me duele, pero hago el gol y gano la copa. ¿Eso me hace mal jugador?”.

Y, visiblemente enojado, se dirigió al conductor: “Está poniendo en duda nuestra capacidad como jueces”.