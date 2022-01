El pésimo recuerdo de Flor Torrente sobre su noviazgo con Nicolás Cabré: “Es mi ex de otra vida”

Flor Torrente fue como invitada a “No es tan tarde”, el programa que Germán Paoloski conduce a la medianoche por la pantalla de Telefe. Allí, la hija de Araceli González habló de su noviazgo con Nicolás Cabré y confesó que no tiene los mejores recuerdos de su relación con el actor.

Fue el conductor quien la llevó a hablar del artista, quien el día anterior se había sentado en el mismo sillón. Cabré tiene un gran prontuario de bellas actrices y modelos argentinas con quienes estuvo en pareja y Flor Torrente es una de ellas.

“Ayer estuvo con nosotros el señor Nicolás Cabré y usted dijo en un momento ‘Cabré fue la primera experiencia linda y fea’”, indagó Germán Paoloski y provocó las risas de la actriz que lo escuchaba atentamente.

“¿Lo recuerda? Esto lo dijo textual. ¿Está arrepentida? ¿Quiere explicar la frase?”, insistió el periodista.

Flor Torrente y Nicolás Cabré fueron pareja.

“No quiero explicar nada. Si lo dije, por algo será”, expresó con seriedad Flor Torrente, pero sin perder la sonrisa. “Ni lo recuerdo”, deslizó la hija de Araceli González.

“Es raro lo de ‘lindo y feo’. Me quedo con lo lindo y para qué recordar lo feo”, agregó Paoloski, mientras que ella remarcaba que “la vida tiene todas esas cosas”.

Finalmente, le preguntó saludó a Cabré por las Fiestas de Fin de Año y allí ella fue tajante. “Es mi ex ya de otra vida, más o menos. Tengo 33 y ahí tenía 18. Fueron muchos años”, concluyó.

Nicolás Cabré habló de su separación de Laurita Fernández

Nicolás Cabré habló por primera vez de su separación de Laurita Fernández en el programa de Germán Paoloski. Y si bien no la nombra en ningún momento, fue determinante cuando habló de terminar vínculos amorosos.

“La vida es simple, solo que nosotros no podemos verlo”, aseguró el actor y agregó muy serio que cuando algo se termina “Ya está”.

“A veces la peleo mucho, mucho... hasta que entro en un estadio en el que decís que si no va, no va”, graficó Nicolás Cabré sobre la cuestión.

“Obviamente que sufro, me duele, me da lástima... pero es todo un proceso. La peleo, la peleo, la peleo hasta que no me queda más y decís ‘bueno, no pudo ser”, dijo con sinceridad.

Y cerró: “La vida es muy simple y se la presentamos a nuestros niños así, después nos olvidamos, nosotros somos los que no la vemos... pero es así”.