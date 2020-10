El peor momento de Flavio Mendoza: no tiene trabajo y está pensando en irse del país

En un momento complicado para el ambiente artístico, entre otras tantas actividades que quedaron paralizadas por la cuarentena por el coronavirus, Flavio Mendoza se refirió a la difícil situación económica que por la que atraviesa ya que sus teatros están cerrados sin certeza de cuándo volverán a funcionar.

Entrevistado por Marcelo Polino, el actor comentó: “Ésto me tiene las pelotas llenas”, exclamó y dio un detalle de la factura de la luz que debe pagar por un total de 245 mil pesos: “Hace más de 7 meses vengo pagando eso aparte de millones de cosas más, sin que me hayan dado un centavo o me hayan dicho ‘no te preocupes, por lo menos no vas a tener que pagar los impuestos’. Yo ya cumplí con mi deber social de quedarme en mi casa, de aguantar pero ¿cuál es la ayuda que me dan? No pido que me regalen nada. Yo tengo la necesidad de trabajar”, comentó angustiado.

Debido a la situación el bailarín comentó: “Lamentablemente pensé en irme del país. No es que me quiero ir porque no me gusta mi país pero llega un momento que te agota. Pensé ‘vendo todo lo que tengo, y me voy’, no es que voy a trabajar afuera de lo que hago porque va a tardar un montón pero, de última, me pondré un parripollo, no sé”, dijo con bronca.

Hace algunos días y dentro del reclamo del sector por la apertura de los teatros dijo: “Perdón a todos mis colegas artistas pero yo desde el día cero que estoy trabajando para volver, mostrando la situación y ayudando a gente que no tiene para comer, armé protocolo y puse el pecho. Pónganse las pilas un poco de empatía con el que no tiene... nadie se hace escuchar”, había dicho antes de la decisión del gobierno de Buenos Aires de aprobar la apertura de las salas de la costa con protocolos sanitarios.