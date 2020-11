Analía Franchín ha encontrado una nueva diversión en el programa culinario más famoso de argentina. Además de los constantes desafíos que tiene que enfrentar en cada nueva gala, la periodista se toma un trabajo previo de producción en su pelo. Las ingeniosas creaciones con las que ha aparecido sobre su cabeza han dado mucho de qué hablar en las redes.

Muffins, cucharas y palitos chinos, desde homenaje a “Kill Bill” a un grupo de aves, pelucas y luces también se unen a sus invenciones. Analía siempre tiene una nueva idea para poner sobre su cabeza. En diálogo con Flor Vigna, la actriz confesó que en parte son su cábala para sentirse más segura en el reality culinario: “Creo que me traen suerte y por eso uso estos locos y extravagantes peinados”.

El martes por la noche, la actriz se presentó con un look que hacía honor a la primavera con un tupé lleno de mariposas que se movían cada vez que la participante corría para terminar el desafío de la reinvención de la milanesa. Los memes por las redes no tardaron en llegar. Muchos la compararon Effie Trinket de Los Juegos del Hambre, a Florence Pugh en la película Midsommar, también a Barbie y otros, más lapidarios, al Rey de la noche de GOT. Pero los memes con escenas de Los Simpson se llevaron el premio a la ironía.