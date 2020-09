El ’Ogro’ Fabbiani salió a hacer su descargo luego de ser denunciado por acoso y hostigamiento

Esta semana el futbolista y ex de Amalia Granata, Cristian “El Ogro” Fabbiani, fue denunciado por acoso y hostigamiento por la tarotista Valeria Estefanía Coronel.

La noticia llegó rápidamente a los medios y Fabbiani salió a responder en las redes sociales: “Mañana voy a saber quién es él sin vida que se hace pasar por mí desde este teléfono”, escribió en una historia de Instagram.

Una mujer lo acusa de acoso

Luego en comunicación con Clarín, Fabbini se volvió a defender y dijo: “Lo único que puedo decir es que es todo mentira y (Coronel) quiere fama de una manera muy estúpida. Ya declaré (en la Justicia) y ella no se presentó. Era obvio...”, comenzó diciendo el jugador de fútbol dando a entender que todo estaba armado.

El deportista también aclaró que el teléfono desde donde se acosa a la denunciante no es suyo y, según él eso ya está comprobado por la Justicia.

Su abogado, el doctor Pablo Torres Barthe, resaltó la presentación espontánea que él y su cliente realizaron este miércoles en la Fiscalía de Género de San Isidro, donde la tarotista realizó su denuncia.

Fue por acoso y hostigamiento

“A él no le notificaron nada. Se enteró por los medios, se comunicó conmigo y decidimos presentarnos espontáneamente porque esto es mentira y afecta su imagen”, dijo el letrado y agregó: “Él no tiene idea quién es esta mujer y eso se lo explicó a la fiscal que le tomó declaración”.

Además el abogado explicó que la Justicia investiga quién es la persona que tiene a su nombre la línea de teléfono desde donde enviaron los mensajes a la mujer.

“Ya pidieron esos datos a la compañía de telefonía celular. Y en cuanto a la denunciante, ella fue citada ayer (por este martes) para brindar su declaración testimonial y no lo hizo”, explicó y finalizó diciendo: “Cristian quiere que esta persona se retracte públicamente”.

La denunciante es una conocida tarotista del medio artístico que presentó varias capturas de chat como pruebas del acoso que estaba sufriendo.

En esos diálogos, un supuesto “Ogro” la invitaba a cenar en reiteradas oportunidades pese a su negativa: “Creo que es la milésima vez que te explico durante todo el año que no salgo con nadie que tengo marido y que no me interesa ningún otro tipo que no sea mi marido”.

“Está conducta de hostigamiento ha afectado mi dignidad como mujer, sumado a que afectó a mi integridad psicológica llegando al extremo de temer por mi integridad física”, aseguró la mujer en su demanda.