El nuevo y llamativo requisito para inscribirse a Bake off que causó controversia

En plena pandemia por coronavirus, la segunda edición de “Bake Off” fue furor absoluto, con miles de televidentes que esperaban el domingo a la noche para disfrutar del reality. Gran parte de este éxito se debe a lo que generaron sus participantes en redes sociales, sobre todo Samanta Casais, quien se había consagrado como ganadora del certamen de pastelería, pero por incumplir las normas del show, debieron retirarle el premio y otorgárselo a Damián Pier Basile,

La concursante ya tenía experiencia previa en el ámbito culinario y también causó controversia por un antecedente relacionado a un accidente que se cobró la vida de un hombre. Debido a esto, la productora del ciclo decidió agregar un requisito para inscribirse en la nueva temporada del programa, y dio que hablar.

Insólito requisito para participar en "Bake Off" captura

Esta insólita condición consiste en una pregunta de lo más llamativa y que se volvió viral: “¿Tiene alguna condena criminal? Si es así, por favor detallar”. Esta consulta se le sumas a otras previamente publicadas como: “¿Pertenecés a algún grupo relacionado a la pastelería?”, “¿Has estudiado alguna vez algún aspecto de la comida, pastelería o panadería a cualquier nivel?”, y una condición específica para participar: “Ser cocinero amateur y no haber prestado servicios como pastelero y/o panadero profesional, ni haber tenido un emprendimiento vinculado o negocio vinculado”.

De esta manera, la producción apunta a no cometer los mismos errores de la anterior edición, teniendo en cuenta que los ojos van a estar puestos en el pasado gastronómico de los concursantes. Una vez que comience el certamen, los encargados de impartir justicia esta vez serán Dolli Irigoyen, Pamela Villar y Damián Betular, teniendo en cuenta la salida de Christophe Kriwonys del canal.

Recordemos que tras las críticas que generó la polémica final de Bake Off, Samanta expresó su disconformidad: “No mentí, cometí un error. Una malinterpretación del formulario, tal vez hubiera estado bueno preguntar antes de completarlo. Soy una persona transparente y no siento que tenga algo que esconder. Me llevo un montón de enseñanzas del jurado y de esta experiencia maravillosa”, explicó sobre todo para la gran cantidad de usuarios que la menospreciaban por las redes.