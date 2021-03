El nuevo cambio de look que Barbie Vélez salió a defender en las redes sociales: “A mí me encantó”

No pasó un año de haber elegido estar del lado del bando de las rubias. Ahora, Barbie Vélez apostó por un nuevo cambio de look y retornó a su color castaño natural. Y aunque a muchos de sus fans no les gustó tanto el resultado, la actriz bancó su decisión y aseguró estar muy contenta.

La hija de Nazarena Vélez dio sus explicaciones en las historias de Instagram: “Estuve leyendo todos los mensajes que me mandaron, muchos sentimientos encontrados , gente que le encantó y otra que no. A mí me encantó, es un cambio que estaba esperando hace mucho, no se imaginan cuánto”.

Además, aclaró sobre su look anterior: “Si bien amo el rubio, era re lindo, requiere mucho cuidado, y yo no soy tan paciente para esas cosas. Me crece muy rápido el pelo entonces tenía las raíces crecidas cada dos días. Admiro a la gente que puede ser rubia toda la vida porque es mucho laburo”.