El motivo que llevó al Pelado López a quedarse sin pelo

El Pelado López fue noticia al confiar que no tendría problema en trabajar con Sofía Jujuy Jiménez, su ex, con quien estuvo muchos años en pareja y compartieron programa en la tele. Y ahora, lo vemos en los portales porque habló de su calvicie.

En una entrevista con “Estelita en casa”, el conductor contó los motivos de no tener pelos y sorprendió al decir que, durante su adolescencia, tuvo un “gran pelazo”.

“Tuviste pelo alguna vez y trabajaste con pelo, de hecho hay registro”, preguntó Estelita, el personaje que interpreta Jey Mammón. “No sólo tuve pelo sino que lo tuve largo en la secundaria y mis compañeras me elogiaban el aroma. Yo usaba un shampoo, el que yo usaba era algas, ¡no la usen, no se las recomiendo!”, respondió López.

“Me hizo mierda el pelo, tenía un perfume hermoso; lo que no sabía que era destructivo. En tele tuve pelo pero corto ya se notaba debilidad, estaba más para una publicidad de hágase un tratamiento”, relató.