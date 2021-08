El motivo por el que Guillermina Valdés aseguró que 2009 fue un mal año para ella

Durante el ritmo “Una que sepamos todo”, Cachete Sierra y Fiorella Giménez bailaron Pégate, de Ricky Martin, un tema que sonó en todas las radios y boliches de Latinoamérica. Sin embargo, Guillermina Valdés reveló que no lo conocía.

“Yo espero que no me odien todos los grupos de fans de Ricky Martin, pero yo a este tema no lo conozco”, empezó en su devolución. Y aclaró: “Yo he tenido muchos años de ermitaña. Soy una persona que me guardo en mi cueva”.

Y cuando le dijeron que la canción se editó en octubre de 2009, acotó: “¿Ves? Yo en el 2009 no tuve un buen año”. Si bien no quiso dar más detalles sobre los que le pasaba en aquella época y continuó con su devolución ese simple comentario generó curiosidad. ¿Qué le pasó a Guillermina?

En 2009, luego de más de una década en pareja con Sebastián Ortega y un perfil muy bajo en los medios, Guillermina regresó a la actuación de la mano de Botineras, una ficción producida por Underground en la que interpretó a Liliana Aramburu, la mujer del Flaco Riveiro -interpretado por Christian Sancho-, un futbolista que mantenía una relación paralela con otro jugador.

Pero más allá de su gran momento profesional, las diferencias con Ortega, con quien tuvo a sus hijos Dante, Paloma y Helena, ya hacían en la pareja y finalmente en 2011 se separaron. Al principio, en buenos términos -al menos públicamente, pero todo devino en escándalo cuando tiempo más tarde, Guillermina se enamoró de Marcelo Tinelli, quien había sido socio de su exmarido. Una historia digna de una novela.