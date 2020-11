La pandemia ha provocado diversas modificaciones en la vida de todos y los artistas no escapan a esta situación. Tal es el caso de Macarena Rinaldi que, en este contexto, dejó de lado las cámaras para dar un giro en su carrera.

Maca Rinaldi está en pareja con Fede Hoppe

La novia de Fede Hoppe, con quien convive desde que comenzó la cuarentena, decidió bajar el perfil y seguir una de sus pasiones: “Desde que empezó la pandemia surgieron cosas nuevas en mi vida y estoy muy contenta. Volví a estudiar. Es algo de lo más significativo de este año para mí. Me convertí en universitaria de nuevo”, relató la bailarina Fernanda Iglesias en su programa radial, “Esto no es Hollywood”.

“Estoy estudiando psicología. No me imaginé nunca que las cosas se iban a dar de esta manera, pero pasó. Y estoy muy feliz. Hace un tiempo que tenía ganas de volver a estudiar. No veía los tiempos y el 2020 me lo permitió”, agregó.

Tiempo atrás, la diosa hizo el anuncio oficial en sus redes sociales, donde le contó a sus seguidores sobre este nuevo desafío: “Decidí volver a estudiar; hace rato me daba vueltas la idea y honestamente ni en sueños lo veía posible... pero lo pude concretar y hoy soy una alumna de la Licenciatura en Psicología. Me siento muy motivada, estoy feliz y hasta podría decir que siento una sensación de “rejuvenecer”!!! Es lo más gráfico que encuentro para explicarles lo que siento”, expresó.