El misterioso mensaje de Luis Ventura por la salida de Daniel Ambrosino de Intrusos

Finalmente Daniel Ambrosino dejó “Intrusos” (América) luego de 18 años ininterrumpidos de trabajo junto a Jorge Rial y su equipo de panelistas.

En buenos términos Ambrosino renunció al programa que lo hizo popular y fue despedido por toda la producción inclusive por Jorge Rial que le dedicó un mensaje en las redes sociales.

Pero se sabe que Daniel quedó muy mal luego de la salida de Marcela Tauro del programa de América luego de una discusión al aire con el conductor en pleno análisis del caso de Mühlberger.

“Les dije que no estaba feliz haciendo el programa” habría comentado el periodista al equipo de producción luego de la salida de la periodista.

Pero ahora, Luis Ventura dejó un mensaje que levantó sospechas de algún desacuerdo interno entre los periodistas: “Daniel Ambrosino, vos sí que sos inteligente y sabés leer la vida… Si antes te quería y respetaba, ahora te quiero y respeto más, ¡amigazoooo!”, comentó el presidente de APTRA.

“La idea de renunciar la tuve un montón de veces en mi cabeza, la tomé mil veces y me arrepentí mil veces. Lo vengo madurando hace un tiempo, son 20 años. En este tiempo pasé por todos los estadíos que te puedas imaginar, desde la alegría hasta la puteada. Me fui y volví sin que nadie se haya enterado, tuve muchas peleas y enojos”, dijo Ambrosino en Clarín.

Además reveló: "Tuvimos una reunión por Zoom y les dije que no estaba bien, que no estaba contento. Yo me puse a llorar, Anita Guevara que es la productora se puso a llorar, Julián León que es el otro productor abrió los ojos como dos huevos fritos, y nadie sabía qué decir. Fue algo visceral, me salió de adentro: “No estoy feliz”, finalizó el periodista que ya no forma parte de “Intrusos”.