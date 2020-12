El misterioso ex futbolista que insistió con seducir a Sol Pérez

Sol Pérez aceptó un desafío que Florencia Peña en su programa Flor de Equipo le propuso. La consigna era casi una ojiva nuclear que bien podría haber explotado en Europa, pero que la conductora del noticiero de Canal 26 decidió no detonar. “¿Cuál fue el futbolista al que rechazaste más veces?”, indagó la conductora.

“Hay uno que siempre me mandaba regalos caros. Una vez me mandó un reloj Cartier, yo estaba en un programa de televisión y me los mandaba. Yo el Cartier no se lo devolví igual, ¡me lo quedé porque era un regalo!”, confesó la invitada, según Ciudad Magazine.

Sol Pérez

Para dar más detalles y que quienes escuchaban aten cabos, Sol aclaró: “Jugó en la Selección y todo. No me gustaba, y aparte tenía familia. Subía las fotos con los nenes, la mujer. La mujer es divina, hermosa. Él subía la foto… y me hablaba”.

En ese momento, Peña le preguntó si había mandado al frente al hombre en cuestión con su esposa, y ella explicó: “Yo no le voy a contar a la mujer, para nada. ¿Si jugaba en Alemania? (risas incómodas) No, no jugaba en Alemania. Me mandaba pasajes y todo, yo le dije que todo bien, pero no. Lo bloqueé del celular, ¡pero terminó llamándome por una aplicación! Era una cosa tremenda”.

Sol Pérez (Foto: Instagram lasobrideperez)

Y además, agregó picante: “Hace poco me volvió a escribir, pero no le contesté”.

Para despistar un poco sobre la identidad del crack que la deseaba, Sol Pérez aseguró a carcajada limpia: “No sé de qué jugaba, no le seguía la carrera. Tremendo. Pobre la familia. Lo que no me gustaba era que tenía familia, él no era feo. Y después decimos que no hay códigos entre las mujeres. En ningún momento me habló de la mujer”.