El mensaje de luto de la China Suárez para Gimena Accardi por la pérdida de su padre

El martes por la tarde, la familia Accardi sufrió la pérdida del jefe de la familia. Hugo falleció a los 62 años a causa de una neumonía bilateral causada por coronavirus, luego de permanecer 55 días internado. Gimena Accardi guarda silencio y se mantiene acompañada por su marido, Nico Vázquez en el difícil momento.

Sin embargo, hay quienes les mandan mensajes por las redes para poder hacerles llegar su pésame de alguna manera. La China Suárez hizo una publicación en Twitter con un sentido mensaje para el padre de su colega, a quien le tenía mucho aprecio.

“Hugo querido. Tantas charlas compartidas, No tengo dudas seguirás escribiendo por allá arriba”, escribió la actriz. “Descansa en paz”, continuó para después mandar un “Te abrazo” a Gimena.

La actriz expresó su dolor por la pérdida de Hugo.

Las ex compañeras de elenco siempre demostraron una gran amistad, que hace algunos años se vio quebrada a causa de la ausencia de la China en otro difícil momento que Gimena atravesó al lado de su marido, cuando en 2017 falleció repentinamente Santiago Vázquez, el hermano de Nico.

Pero recientemente parecía que el distanciamiento había llegado a su fin, después de que la ex reina gitana comenzará a seguir nuevamente a Accardi en las redes. La pareja también estaba envuelta en una polémica con otro ex compañero de Casi Angeles, Stéfano de Gregorio, que a través de unos picantes tweets dio indicios de una fuerte disputa que se dio en el pasado, cuando no coincidieron laboralmente con Vázquez.