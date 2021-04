“El matrimonio gay debería ser entre un hombre y una mujer”, una de las diez burradas dichas por famosos

Todas las personas de este mundo alguna vez dijeron o escribieron tonterías o cosas sin mucho sentido. Pero hay algunas que se pasaron de la raya y quedaron seleccionados en un Top 10 de estupideces dichas por celebridades.

Nadie se salva de las burlas por lo que expresan en público y más si son burradas que resuenan con fuerza y hacen reír a todos.

Cristina Aguilera consultó en televisión “¿dónde es el Festival de Cine Cannes de este año?”, Kanye West lanzó en pleno show: “Mi mayor dolor en la vida es que nunca podré verme actuar en vivo” mientras que Britney Spears dijo: “Nunca he querido ir a Japón, simplemente porque no me gusta comer pescado y sé que es muy popular en África”.

A John Lennon, el líder de The Beatles, también se le escapó una burrada: “Ahora somos más populares que Jesús” y a él se le suma el reconocido actor norteamericano Arnold Schwarzenegger con la frase “creo que el matrimonio gay debe ser entre un hombre y una mujer”.