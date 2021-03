El mal momento del hermano de Silvia y Guido Süller: “Ojalá la vida nos vuelva a cruzar y pueda pedirles perdón”

Marcelo Süller, el hermano de los mediáticos Silvia y Guido Süller, contó sin tapujos el infierno que vive a causa de las adicciones que tuvo, tanto con las drogas como con el alcohol. El hombre estuvo como invitado en Los Ángeles de la Mañana, el programa que conduce Ángel de Brito y allí detalló que padece estas enfermedades desde que tenía 30, pero que ahora decidió pedir ayuda para rehabilitarse.

Marcelo, de 50 años, comenzó hace dos meses un tratamiento de rehabilitación y aunque el progreso lo tiene muy feliz, lo entristece el daño que le provocó a su familia y manifestó su intención de reestablecer el vínculo con sus hermanos.

“Yo me drogaba y tomaba alcohol. Ahora el único vicio que tengo es el cigarrillo, que cuesta largarlo. Quiero pedirles mil disculpas porque no era yo. Ahora entiendo la preocupación por mis padres. Ojalá la vida nos vuelva a cruzar y pueda pedirles disculpas a mis hermanos. Quiero que sepan que uno se puede equivocar, y que ojalá podamos tener un pequeño vínculo sin agresiones”, contó Süller.

El día que hizo “el click”

Según contó Marcelo, el problema de su adicción comenzó cuando dejó de jugar al fútbol. “Fui deportista toda la vida. Pero después, empecé a salir, aceptaba lo que me convidaban para no ser menos. El consumo no te deja ver y se transformó en un infierno”, relató.

Sobre el momento en el que hizo el click, Marcelo relató: “Dormía en el piso, era un desastre. Muchas veces me quise suicidar. Consumía sin fondo”.

Pero ahora, el hermano de Silvia y Guido, se encuentra en una etapa de recuperación y contó que maneja un local de artículos de limpieza en Recoleta y que también formó pareja. “Posiblemente a fin de año me case. Estoy en pareja con una terapeuta con la que me reencontré después de muchos años”, detalló.

Y luego agregó: “Hoy vivo un choque muy grande. Perdí 20 años, me quedé estancado. Es increíble todo lo que disfruto ahora. Empecé a encontrarme con sentimientos, estoy en una etapa de mi vida muy sensible. Me conecté conmigo mismo, con mis sentimientos y me di cuenta que el culpable de todo siempre fui yo”.

Sus hermanos

Respecto a la relación con Silvia y Guido, explicó que les gustaría tener la posibilidad de pedirles disculpas. “Con mi hermana Norma tengo una excelente relación, pero a Silvia y Guido me gustaría volverlos a encontrar”, comenzó diciendo.

Pero luego Marcelo se quebró en pleno programa y confesó que el peso más grande para él es no haber estado para sus padres. “Mis papás se murieron y yo me estaba drogando. Eso me mata. Hoy me doy cuenta de todo lo que sufrieron. Ellos nunca me dijeron nada. Cuando empecé el tratamiento lo primero que me dijeron es que debía dejar todo lo que frecuentaba, y no me quedó ningún amigo. En mi WhatsApp solo eran dealers. Yo pensaba que el que no consumía era un careta y no estaba en mi frecuencia”, finalizó Süller.