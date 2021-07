El mal momento de Nati Jota: fue víctima del ciberacoso y entró en pánico

Luego de que Nati Jota fue duramente criticada por subir una foto del jugador de la Selección argentina, Joaquín Tucu Correa, en la que la acusaron de “sexualizar” al deportista, la influencer fue víctima del ciberacoso. Recibió fotos explícitas de un usuario a través del chat privado de Instagram y entró en pánico al ver el mensaje.

“Un poco del Tucu en bolas para descomprimir”, escribió Natalia junto a una foto en su cuenta de Twitter en la que el jugador estaba en ropa interior. Casi de forma automática, la mediática fue tendencia y recibió todo tipo de críticas por compartir la imagen de jugador.

Nati Jota en Chicago. Redes sociales Nati Jota

Fiel a su estilo, se defendió de los comentarios y escribió: “Me tienen tan harta. Subo una foto del Tucu en ropa interior que subieron ellos y me cuestionan que después me quejo de que suben algo mío. 1) ¿Saben la cantidad de comentarios que recibo de mis tetas o mi orto o las pajas que se harían y no digo nada?; 2) ¿No les da para entender que es distinto?”.

La periodista logró pasar el mal trago, pero este viernes se desayunó con una situación muy poco agradable. Un usuario le mandó una foto de su miembro junto a una imagen de ella, que había subido a sus redes tiempo atrás, y al verla entró en pánico.

Nati Jota

Nati Jota viajó a Estados Unidos a visitar a su hermana mayor y desde allí contó lo que le había ocurrido y se sinceró con quienes la siguen. “Obviamente solo quiero terminar con el tema de ayer porque recibí demasiada agresión, pero entre esos insultos me llegó esto y hace un rato que estoy llorando y temblando. Como si lo mereciera, no sé. No puedo explicar bien lo que siento y solo quizás lo entiendan si lo ven, aunque sea así, como puedo subirlo”, expresó en stories.

“¿Por qué no puedo subirlo pero si lo tengo que recibir? Si alguna vez hice sentir a alguien un cuarto de lo que se siente esto, que te llegue algo así, no encuentro palabras para pedirles disculpas”.

Nati Jota Gentileza.

“Me parece que todavía realmente no entienden lo que siente una mujer al recibir algo así, solo mostrando se puede acercar a la sensación. Cómo me sentí, no exagero, hasta me sorprendí yo misma”, dijo Nati Jota sobre la situación.