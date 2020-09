El Mago sin dientes recuerda a su novia fallecida en su cumpleaños

Pablo Cabaleiro, conocido por el público como el Mago sin dientes, le dedicó hoy un sentido mensaje a su novia, en conmemoración por el cumpleaños en que habría cumplido 50 años. Ana María Patricelli, la empresaria que le robó el corazón, fue hallada muerta en su departamento de Barrio Palermo el 21 de julio de este año.

Con una linda foto en Instagram, el ilusionista compartió uno de los felices momentos que vivieron juntos. A ambos se los ve sonrientes en un evento que debe ser antes de la pandemia que hoy azota el mundo. Junto a la imagen, el mago le dedicó unas palabras a Ana, recordándola y sintiéndola a muy poco tiempo de su partida:

“En este día tan especial de tu cumpleaños, se te extraña muchísimo. Te recuerdo con todos los momentos vividos, soñados y compartidos juntos. Siempre los recordaré con todo mi corazón. Besos al cielo. Besos, besos, besos”.

Pablo Cabaleiro publicó uno de los felices momentos que vivieron juntos.

Muchos usuarios comentaron la publicación con mensajes de apoyo y fuerzas, con “abrazos” y “besos” de por medio. Algunos otros decían: “Que difícil Pablito todo esto, te mando un abrazo del alma”, “Fuerza maguito, ella te guiará, un ángel en el cielo”, “sé cuánto la querías y cuánto ella te quería”.

Hace un tiempo ya que el mago había decidido salir un poco del ojo público para poder vivir a pleno y en intimidad su nuevo noviazgo. Con Patricelli se habían conocido en una fiesta de amigos en común en 2015, pero recién el año pasado vieron algo más en el otro y comenzaron a salir.

“Ella es de perfil bajo, solo respeta al medio porque sabe que es mi profesión y lo que a mí me gusta y hago de toda la vida. Creo que nos unió lo diferentes que somos en cuanto a lo laboral. Me dice que siente admiración por lo que hago y cómo lo hago, siempre me lo dice… Eso fue lo que me enamoró. Cuando vi que podía ser algo serio lo nuestro, empezó el noviazgo”, contó el mago en su momento, cuando la presentó pública y oficialmente como su novia.

Ana Maria Patricelli fue hallada muerta en su cama con una bolsa de supermercado envolviendo la cabeza, con pastillas antidepresivas y alcohol en su mesa de luz. Pero según informan las pericias, se ha descartado la posibilidad de un femicidio, a causa de que no hubo asfixia ni lesiones internas ni externas que demostraran algún tipo de lucha o acciones forzosas. La autopsia determinó además que murió de un paro cardíaco o una arritmia provocada por una congestión y un edema pulmonar. Presentaba además meningoencefalitis.