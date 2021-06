El Loco Montenegro habló sobre las secuelas que le produjo su paso por Masterchef Celebrity: “tengo ataques de pánico”

Hernán Loco Montenegro fue invitado en “Fantino a la tarde”, el programa conducido por Alejandra Fantino, que se emite en la señal televisiva América TV, donde hizo un repaso por su vida, su carrera deportiva y sobre el reciente reconocimiento que despertó tras ser uno de los participantes de “Masterchef Celebrity 2″: “Los 15 minutos de fama. Esto es simple, yo no me comí la película nunca, esto son 15 minutos de fama, si la podés estirar un poco más y la podés utilizar, como estoy intentando hacer, son 20”, dijo el ex basquetbolista.

Y además agregó: “Yo entré al juego y le decía a mi socio, y le dije que quería durar 8 semanas y le clavé 8 semanas. ¡Te juro! Porque me di cuenta del juego. Era masacrador”, definió Hernán al reality. El Loco comentó que tuvo una charla con el ex participante de la primera temporada, Boy Olmi, en la que habló del sufrimiento que genera estar todos los días en esa cocina y sobre las consecuencias que le provocó a su salud: “Yo terminé con ataques de pánico, estoy con psiquiatra, terminé mal, por la presión. Te metés una presión muy grande”.

“¿Sabés que pasa? Te ve media Argentina. Estás cocinando delante de tres cocineros internacionales. Cuando te cortan el cogote, te cortan el cogote. Es un juego hermoso, te hace pasar por todos los estadíos. Preguntale a quien haya pasado por el programa”, aseguró Montenegro.

Por último, el antiguo deportista cerró el tema con una sorprendente revelación: : “Cuando me echan de Masterchef, me pasan al after hour que es enfrentarte con los eliminados. Llegó el primer día y la conozco a Dolli Irigoyen, que es una genia. Me tocó con Sol Pérez y le dije: ‘Cociná bien así me voy al carajo’. Ella cocina mal y gano. La otra semana entra Daniel Áraoz. Le dije lo mismo, pero cocinó mal y sigo. Después, La Negra Rincón cocina para mal y sigo de largo. Hasta que me agarró Carmen Barbieri. Le pedí por favor que cocinara bien porque me quería ir. Ella cocinó bien y me fui”.