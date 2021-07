El ‘Loco’ Montenegro, angustiado por la situación de Chano: “Es un chico hermoso, una gran persona”

Mejorando lentamente en la terapia intensiva del Sanatorio Otamendi, Santiago Chano Moreno Charpentier se recupera del disparo de bala que sufrió el lunes en la madrugada de parte de un agente de policía quien intentó defenderse del músico preso de un ataque psicótico.

Muchos son los famosos y fanáticos que se solidarizaron con el artista y uno de ellos fue el Loco Montenegro quien dijo estar angustiado por la situación de Chano: “No lo conozco personalmente... Tengo una admiración por él, por su arte, porque es uno de los grandes letristas que ha tenido nuestro país en los últimos años, una persona que expresa en su alma y su corazón”, dijo en el programa de América “A la tarde”.

Luego Hernán aclaró que tienen una relación a distancia, por amigos en común y por esa razón lo conoció un poco más en profundidad al ex líder de Tan Biónica: “Es un chico hermoso, una gran persona... Puedo asegurarlo”, afirmó el ex participante de “MasterChef Celebrity” (Telefé).

La tristeza y la identificación con Charpentier radican en que como él, Montenegro tuvo una vida de adicciones durante muchos años: “Los adictos perdemos vinculación y, me parece a mí, que en el caso de Chano perdés la vinculación y perdés todo. Es como que no querés escuchar, no querés límites, vivís una mentira, vivís ocultándote. Quienes pasamos por ahí lo sabemos muy bien. No queremos que nos pongan reglas. Yo entré en las drogas a los 16 años porque me fui vivir solo en el ‘83. Tuve que abandonar mi país. No estoy justificando... Yo era un salvaje, era indomable, me tengo que hacer cargo”, cerró angustiado.