El lado B de La Sole: la cantante reveló su faceta más impulsiva y el inconveniente que sufrió en plena calle

Soledad Pastorutti es una de las cantantes consagradas de nuestro país y con gran popularidad en toda Latinoamérica. Desde su niñez es una celebridad que se ganó el corazón del público en base a la humildad, la simpatía y la buena onda.

Sin embargo, Soledad también tiene su lado B no tan amistoso y, a decir según sus propias palabras, un tanto “cabrón”. Y es que la cantante pasó por el programa ‘ Los Mammones’, que conduce Jey Mammon, y se animó a revelar situaciones que nunca antes había contado en público.

Al participar en un segmento especial del programa, la Sole tuvo que responder ‘sí’ o ‘no’ a 24 preguntas que el conductor formuló. Una de ellas fue si había coimeado alguna vez a la policía, y ese fue el puntapié para que la artista se descargara con todo.

“No, pero me peleé el otro día con uno, mal”, arrancó: “Me pasaron un montón de cosas con policías que es muy difícil resumir. La del otro día fue una situación rarísima, porque el tipo me cobró una multa porque dice que mi vehículo es un vehículo de pasajeros, entonces no puede ir a 130 (kilómetros por hora) tiene que ir a 110”, contó.