Sergio Agüero volvió a ser noticia por estos días porque más allá de ser un reconocido jugador de fútbol y de juegos en línea, ahora el argentino fue noticia por una información inesperada.

Luego de tener un duro enfrentamiento, a comienzos de año, con su ex y madre de su hijo Benjamín, Gianinna Maradona por no incluir en los festejos virtuales de su cumpleaños al nieto de Maradona, la relación continuó pero no en los mismos términos.

Ahora la noticia de un embarazo dentro de la familia Agüero renovó las alegrías causadas por la distancia y el aislamiento en época de pandemia.

Kun Agüero en redes sociales

Según se supo la hermana del jugador, Mayra del Castillo está esperando un hijo: “En mi vida creí que iba a llegar el día de decir que viene un bebu en camino... queridos seguidores/amigos que no saben aún... soldados que me van a perder (de gira por un tiempo). Voy a tener un baby, ¡que lluevan los tíos ahora! (padrinos ya tiene, así que no jodan)”, escribió la hermana del jugador del Manchester City en su cuenta de Instagram y rebosante de felicidad.