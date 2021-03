El irónico tuit de Jorge Rial para Facundo Moyano por decir que el coronavirus es “psicosomático”

Durante un diálogo radial en las últimas horas, Facundo Moyano afirmó que el coronavirus encuentra su causa origen en la somatización del ser humano. Además, el hijo del gremialista afirmó que no se vacunará para prevenir la enfermedad.

Estos dichos no le cayó para nada bien a Jorge Rial , que se volcó a su cuenta de Twitter y lanzó un irónico comentario hacia el diputado nacional, quien ya contrajo coronavirus en dos oportunidades.

En la charla con María O’Donell en el programa “De acá en más”, Moyano expresó: “Por más que me toque, no me voy a vacunar. No me convence el coronavirus. Tuve dos veces, me parece una cosa psicosomática. Ni con la Sputnik, ni con ninguna”.

Al respecto, el líder de TV Nostra (América) se refirió a la situación de su progenitor, Hugo Moyano, el cual recibió la inmunización contra el virus, junto con su esposa, Liliana Zulet y su hijo de veinte años, Jerónimo Moyano.

“Entonces con mandar a toda tu familia al psicólogo nos ahorrábamos algunas vacunas”, sentenció el expresentador de Gran Hermano (Telefe y América TV) desde la red social del pajarito.

Las repercusiones de las declaraciones del legislador generaron tal revuelo que él mismo decidió retomar el tema y realizar algunas aclaraciones.

En ese sentido, el exsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) escribió un tuit en donde manifestó encontrarse de acuerdo con el plan de vacunación nacional.

“Hoy en el programa de radio De acá en más de María O` Donell me preguntaron si me vacunaría y dije que no. Fue una respuesta sobre mi situación personal y porque ya tuve Covid. Pero por supuesto que estoy a favor de la medicina y de la política sanitaria que se está aplicando”, expresó el diputado nacional del Frente de Todos.