El insulto de Silvina Luna a Flor Jazmín Peña: “¡Qué forra que es esta piba al final!”

La competencia cambia a las personas y el fin de semana lo presenciamos con Silvina Luna en 100 argentinos dicen. La modelo participó del programa junto a dos actrices más en el especial famosos, aunque el picante momento se vivió junto a la bailarina Flor Jazmín Peña.

El domingo pasado se vivió un fuerte cruce entre ambas figuras de la televisión cuando Dario Barassi le preguntó cómo se daba cuenta que una persona tenía sueño. Luna respondió, después de dudar un poco, “cierra los ojos”.

Después de que su respuesta se marcó como incorrecta, Flor se alegró y no pudo evitar disimularlo. Al ver a la bailarina haciendo unos movimientos de baile en su atril, como festejando que no respondía, Silvina Luna explotó con un tremendo insulto.

Flor Jazmín Peña y Andrea del Boca son las otras dos actrices que participaron del programa.

“¡Qué forra que es esta piba al final! Demasiada simpática en el baño”, lanzó sin rodeos.

A lo que Flor Jazmín Peña comentó: “Después de cómo dieron vuelta (el otro juego), estoy muy atenta”. Ambas se rieron de la situación mientras que el conductor disfrutaba del momento.

“Se picó un poco y me gusta”, indicó el animador entre risas ante el exabrupto de la rosarina.

El estado de salud de Silvina Luna

Días atrás, Silvina también había sido noticia por haber contado que todavía padece las secuelas que le dejó la cirugía estética que se hizo con Aníbal Lotocki.

“Suelo mostrarles cosas lindas en Instagram, pero hoy decido compartirles esta otra parte de mi día a día. Cada tanto necesito internarme, mis niveles de calcio suben y mis riñones no funcionan bien. Requiero más corticoides, medicina que vengo tomando de forma crónica hace 8 años. Y hoy buscando otras drogas que pueda reemplazarlo”, explicó en un posteo que hizo en su cuenta de Instagram.

También señaló: “Es una condición que me acompaña, es prioridad sí, pero no me determina, elijo todos los días construir felicidad, agradecer por esta vida y entender que soy mucho más grande de lo que me pasa. Obviamente me hubiese gustado tener esta sabiduría antes de esa mala elección que tomé”.

Luna compartió un post en sus redes que luego borró, donde explicaba lo sucedido con la cirugía estética que le hizo Aníbal Lotocki.

El último viernes la Fiscalía pidió 7 años y 9 meses de prisión para el cirujano. Además, también solicitó que se inhabilite al cirujano para ejercer su profesión por al menos una década por lesiones graves.

El abogado Fernando Burlando, que representa a Luna y Pamela Sosa, declaró sobre esta causa en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana.

“Yo creo en el final del recorrido está la cárcel. No sé cuándo va a quedar firme esta sentencia si es que lo condenan, yo creo que sí”.

En diálogo con el conductor Ángel de Brito, manifestó: “A Lotocki todos los peritos lo han expuesto en prácticas tan aberrantes, no quiero usar la palabra ‘asesinar’, pero me llama la atención que haya seguido trabajando hasta ahora”.