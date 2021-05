El instagramer Santiago Maratea sorprendió a todos con su relato en PH sobre la repentina muerte de su mamá

Santiago Maratea fue uno de los invitados al programa Podemos Hablar (Telefé) que conduce Andy Kusnetzoff . Y anoche, el instagramer que consiguió juntar dos millones de dólares para “Emmita” contó una historia escalofriante sobre su mamá y del respeto hacia la decisión de ella tomó para morir.

Maratea contó, en el “punto de encuentro” cómo falleció su madre: “Iría a hablar con mi vieja, no porque me quedó algo para decir sino porque murió repentinamente y uno quiere unos cinco minutitos. Es como el que se va de una fiesta y no saluda. Mi mamá se suicidó, y eso es muy interesante, porque me obliga a incluir en el proceso de la muerte de una madre al respeto. Ella lo decidió, yo no lo entiendo, me dolió mucho, pero el gran desafío para mí es respetarla”, manifestó, con los ojos vidriosos.

.

El influencer relató también cómo ella fue juzgada en su vida por su personalidad y los consejos que él le brindaba para amortiguar lo mucho que le afectaba la mirada ajena. “Yo siempre le dije: ‘Alejate de esa gente que es una m...’, pero ella era igual, hablaba de los vecinos, de cómo estaban vestidos”, relató, y aludió a cómo se reencontró con ellos en el velatorio, donde tuvo que brindar unas palabras.

“Estaba toda esta gente y yo decía ‘qué injustos, seguro ahora se van diciendo que mirá como terminó Mariana, que qué le habrá pasado’, y yo la voy a seguir bancando hasta siempre. Si pudiera hablar con ella no le preguntaría por qué lo hizo. Hablaría como hablé siempre”, concluyó el joven

También relató un momento extraño que dejó a los otros invitados con la boca abierta: “A un año de la muerte de mi vieja, se fue del grupo de Whats App. Esto fue a un año de su muerte o era el cumpleaños de ella, que está muy cerca. Yo la tenía agendada como ‘tu vieja’ y apareció ‘tu vieja salió del grupo’. Por ahí justo la compañía de teléfono terminó de darle de baja”, contó el instagramer.

Además de Maratea, estuvieron en la ronda de preguntas presentes Nacha Guevara, mercedes Funes, Marcelo Polino y Toti Ciliberto.