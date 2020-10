El insólito protocolo de Muscari para tener relaciones en pandemia

Durante la pandemia de coronavirus, José María Muscari se reinventó al igual que la forma de realizar sus obras teatrales: “Sex” pasó a transmitirse en streaming. Y para su vida íntima, también tomó algunas decisiones como por ejemplo qué hacer si surgía una cita amorosa durante la cuarentena.

Redes Socilaes

Durante las primeras fases, el director teatral respetó las medidas al pie de la letra y ahora se permitió volver a darse algunos placeres, entre ellos, tener citas románticas. Lo insólito en esto es que estableció un protocolo para no contagiarse de Covid-19.

Muscari se confesó con Estelita, el personaje de Jey Mammón; él aseguró que si nace la posibilidad de tener relaciones sexuales con alguien, debe cumplir son la siguiente condición: presentarle el resultado negativo del hisopado.

“He tenido un poco de sexo virtual antes de que arranque ´Sex´. Apenas largaron con la cuarentena lancé una campaña para tener citas virtuales. Seleccioné tres. Cuando me di cuenta de la cantidad de gente que quería presenciar las citas me inspiré en hacer el espectáculo. Con un jugador de fútbol concreté pero tuvimos que esperar porque era del interior”, contó José María.

Además señaló que pasó varios meses sin contacto físico con otra persona y que ahora aceptaría intimar si le muestran el test. “Soy una persona muy sexual naturalmente, venía disfrutando de mi soltería de manera muy genial pero, a pesar de que salgo de mi casa y voy a bares, me reúno con amigos o invito a alguien a trabajar a casa con distancia social, trato de no hacer nada que me ponga en riesgo si no me parece necesario. Hoy no tengo a alguien que me movilice como para aguantar un tiempito más sin acostarme con alguien”, había contado en el ciclo de Pampita.

Redes Socilaes

En 2013, Muscarí confesó que al separarse de su novio volvió a tener sexo con mujeres: “Aunque rendía en la cama, no me enganchaba emocionalmente, ahí dije ‘me gustan los hombres, no hay otra’. Si alguna de mis novias se dio cuenta de que era gay, nunca me lo dijeron”.

Y para concluir, soltó: “Las mejores noches las he tenido con mis parejas, por eso me gusta el sexo con amor”.