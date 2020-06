El insólito pedido de la “Negra” Vernaci sobre la guerra de vestuario entre las chicas de Canal 26

Luego de que Romina Malaespina decidiera salir a conducir el noticiero de las 22 horas de Canal 26 con un top metalizado y transparente, las redes sociales se llenaron de comentarios y ahí comenzó una verdadera batalla campal entre las conductoras de la señal.

El problema alcanzó tal difusión que, la Negra Vernaci en su programa de Radio Pop habló, muy irónicamente, sobre las sensuales conductoras del Canal 26 como Romina Malaespina, Sol Pérez, Celeste Muriega y Carolina Haldemann.

“¡Cómo está Canal 26 con las chicas, eh! Para mí, se los tiro y hagan lo que quieran, considero que deberían poner todas chicas en bolas directamente”, comentó Vernaci risueña.

Inmediatamente su amigo y compañero Humberto Tortonese opinó que su comentario “retrocedía” a la realidad, pero Vernaci continuó: “¿Qué retroceder? Yo me empodero, tengo tetas, tengo culo, me empodero. Yo estudié para estar acá, ¿qué me importa? Si me miran el culo los paj... son ustedes, si me miran las tetas… no me pongas como un objeto, soy mucho más que un par de tetas, ¿sabés?”.

Luego siguió: “Dejémonos de joder, basta de metáforas: en con..., hay que hacer el noticiero en con... Con lindas minas, como si fueran minas de cabotaje, no quiero decir de burdel, pero sí con unas minas bien picantes, en cachucha de una. Y los tipos en por..., porque solo a las mujeres las ponen desnudas. Por más que ellas crean que están empoderadas mostrando el culo y las tetas, quizás ese sea el empoderamiento de ellas, pero para el tipo también, las mujeres también necesitamos ver un informativo en por...”.

“Dejémonos de sutilezas. Es tan sutil como visten a las chicas, como las engalanan para que uno pueda ver las noticias”, cerró irónica.