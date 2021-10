El insólito motivo por el que Mirko llora en redes y que Marley no puede solucionar

Alejandro Marley Wiebe, suele compartir su día a día en las redes junto a su hijo de 3 años, Mirko. Esta vez el conductor posteo en su Instagram, un video donde se muestra al pequeño llorando por un insólito e irremediable motivo.

“A ver, Mirko, contanos cuál es el problema de hoy”, comienza el conductor entrevistando a su hijo, al que tiene alzado. “Yo quería ser así, y ahora soy así”, dice el pequeño, expresando con sus manos que día tras día se va haciendo cada vez más grande, mientras, llora angustiado. A lo que su papá le responde: “Ese es un problema, porque te subiste a la bici y ya no entrás como antes. Pero bueno, yo también quiero crecer hasta ahí. ¿Cómo hacemos? ¿A quién le pedimos? ¿Hablamos con Dios?”.

Por su parte, el niño no se quedó callado e insistió entre lágrimas: “No quiero ser así, no quiero seguir creciendo”. “¿Querés seguir siendo chiquito toda la vida?”, le repreguntó el animador. “Sï”, seguía respondiendo Mirko. Sin dudarlo, Marley miró a cámara e intentando poner paños fríos al asunto y calmar a su hijo, lo elogio: “Es muy inteligente, la verdad”.

“Bueno, yo no hay nada que pueda hacer al respecto porque bueno, es así la vida, uno sigue creciendo. Pero cuando le escribamos la carta a Papá Noel, le pedís un regalo y le preguntás a ver si es posible. Yo creo que no, pero bueno, le preguntamos, capaz que Papá Noel sabe cómo hacer para no crecer más y quedarnos chiquitos”, explicó finalmente Marley a su hijo.

Este video tuvo miles de reproducciones y cosechó más de 7 mil comentarios, entre los que se encontraban los de algunos famosos y amigos del conductor de “La Voz Argentina”: “¡Ay, lo amo! ¡Quiere ser Peter Pan, no crecer! Tienes que hacer que la vea”, le escribió Catherine Fulop, mientras que Araceli González se expresó con tres emojis de corazones.