El inesperado gesto de Rocío Rial con Romina Pereiro que causó sorpresa y la diferenció de Morena

Morena Rial decidió romper el silencio, y en medio de una fuertísima pelea con su padre, Jorge Rial, y con la esposa del periodista, Romina Pereiro, arremetió sin piedad y contó algunas intimidades de la familia.

Uno de los nombres que surgió fue el de Rocío Rial, su hermana menor, que comenzó a circular con mucha fuerza, por lo expuesto por la joven cantante.

Y es que la mediática aseguró que ella tampoco vive con el conductor de Intrusos, ya que en el medio de la pandemia de coronavirus habían decidió echarla de su casa. Una verdadera bomba que nadie esperaba, ya que Rocío siempre mantuvo una excelente relación con su papá a pesar de las circunstancias por las que tuvo que pasar. Con muy bajo perfil, muchos esperaban que hablara lo que está pasando.

Y aunque no dijo nada directamente, sí dio que hablar con su fuerte reacción en una de las fotos que subió Romina Pereiro en el día de su cumpleaños. La nutricionista, a la cual Morena Rial acusó prácticamente de manipular a su papá y de aprovechar su dinero diciendo que es “peor que la Kämpfer”, subió una postal a sus redes sociales en una fecha muy especial, y la hija menor de Jorge Rial dejó a todos con la boca abierta.

Sucede que su “me gusta” resonó fuerte en el mundo del espectáculo, y dejó muy en claro que su relación con la nutricionista sigue intacta a pesar de las palabras de su hermana. Cabe recordar que en el mismo día, el conductor le dejó un mensaje conmovedor a su esposa. “Cuando el viento sopla fuerte hay que abrazarse a lo que mejores raíces tiene. Por eso me acurruco en vos desde hace más de tres años. Gracias por cobijarme cuando tenía miedo, darme sombra cuando las cosas quemaban y tranquilidad cuando todo era caos alrededor”, aseguró.

El "me gusta" de Roció para Romina que causó sorpresa en las redes

“Sos el lugar donde voy cuando parece que no queda nada. Cuando siento que detrás de cada puerta está el mismo paisaje de siempre. Cuando tengo más preguntas que respuestas. Cuando siento que ya está y no, no está nada. Porque no está nada. Todo está por venir. En lo que viene es donde hay que gastar toda la escritura y exprimir a Cervantes hasta la última gota. Y si se acaba el castellano buscar otras lenguas hasta encontrar las palabras justas para definirte. Una y mil veces. En silencio o a los gritos”, manifestó.