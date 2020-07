El increíble y emotivo regalo de Ricky Montaner a Stefi Roitman por su cumpleaños

La pandemia de coronavirus encontró a la argentina Stefi Roitman lejos de todo, pero viviendo con su novio, Ricky Montaner, en Miami. Tras casi tres meses sin ver a sus amigos y familiares, la modelo seguramente ya iba pensando para el próximo 18 de julio un festejo de cumpleaños reducido, con pocos invitados y lejos de sus principales afectos. Pero el hijo de Ricardo Montaner se adelantó y planeó una sorpresa para que su chica se sienta un poco más cerca de sus país, que la dejó sin palabras.

A días de cumplir sus 26 años, la conductora recibió como regalo la visita de Chantal Roitman, su hermana menor. El viaje de la joven de 24 años hasta la casa de los Montaner fue algo totalmente inesperado para Stefi y así se pudo ver en el video que compartió en sus redes sociales.

“Hoy me sorprendió de la manera más hermosa. Nunca creí vivir algo así. Mi amor.. no te das idea lo feliz que me hiciste. Mi hermana es mi persona favorita. Es la representación de mi familia y de mis amigas que están lejos. Sé de todo el esfuerzo para que venga y me emociona más aún esa historia”, escribió la rubia en su cuenta de Instagram.

En las imágenes grabadas por Mau Montaner, uno de los cómplices de Ricky, se ve a la modelo sentada junto a su novio en un sillón, con los ojos cerrados. Cuando Chantal ingresa a la habitación en la que estaba, Stef abrió los ojos sin poder creer lo que veía. Sin salir de su asombro, la joven comenzó a llorar y se fundió un abrazo con su hermana, mientras que su novio le gritaba “Feliz cumpleaños, mi amor”.

El posteo fue acompañado por un extenso texto en el que habló de la relación con el integrante del dúo Mau y Ricky y la alegría por recibir a su hermana:

“Hace unos 4 meses atrás él dijo: ‘Yo no sembré para cosechar una mujer así’. Pero déjenme decirles algo. Y creo que él todavía no se dio cuenta, o no lo sabe, o tal vez lo sospecha... él es merecedor de todo lo bueno de este planeta. Y si acaso resulta que soy lo que él dice, o al menos la manera en la que él me ve, es lo mínimo que se merece al lado para andar por esta vida. Yo soy una hormiguita y él me hace gigante. Y yo solo quiero hacerlo inmenso hasta el fin. Más de lo que ya es. Porque los que lo conocen lo saben. Él es un ser único de este mundo. Y hoy me sorprendió de la manera más hermosa. Nunca creí vivir algo así. Mi amor.. no te das idea lo feliz que me hiciste. Mi hermana es mi persona favorita. Es la representación de mi familia y de mis amigas que están lejos. Sé de todo el esfuerzo para que venga y me emociona más aún esa historia. No se ya de qué manera agradecerle a la vida, a Dios, por cuidarme y mimarme así, por esta bendición que es el amor. Y la familia. Mi familia hoy es más grande; es de todas partes y la amo demasiado. Loco, Chanu es mi regalo de cumpleaños!!! Y mi familia, mi novio y mis amigas son el regalo más increíble que me dio la vida. Pensar que yo creía que un hombre así solo existía en los cuentos, pero me equivoqué. Te amo y te amo y te amo y te agradezco por ser el hombre que sos @rickymontaner Los amo con toda mi alma. @chantalroitman”.