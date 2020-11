El increíble cambio físico de Kunal Nayyar, “Raj” de The Big Bang Theory

The Big Bang Theory se convirtió con el paso de los años en la fiel sucesora de Friends, el prodigio de Warner. Pero con 12 temporadas encima y miles de televidentes prendidos en cada paso de la historia de los nerds más famoso, la serie hasta llegó a superar el record de la aclamada serie de los seis amigos. De la misma manera, los fans fueron convirtiéndose en aficionados de lo que eran en la vida real Sheldon, Leonard, Penny, Howard, Bernardette, Amy y Raj. Y aunque pasa el tiempo y la serie ya ha llegado a su fin, hay quienes no pueden aceptar que los actores quieran dejar en el pasado a los personajes que interpretaron por más de 10 años.

Es por eso que cuando Kunal Nayyar, que interpretó al astrólogo indio “Dr. Rajesh Koothrappali”, subió una foto donde quiere marcar un final para su personaje, los fans estallaron en quejas para que no se despidiera. En el posteo del actor puede verse un impresionante cambio.

Raj junto a Howard en algún episodio de la serie.

En un gimnasio, Kunal se muestra con un cuerpo más delgado y trabajado, además de una barba que nada asemeja al estilo acicalado que solía llevar “Raj”, más bien inclinado por un peinado juvenil con raya al costado y afeitado de mañana. “No más Raj”, escribió Nayyar para dejar claro su nueva versión en donde el actor es nada más que él mismo. Al lado escribió con un hashtag la palabras “suspicion” (sospechoso), aunque sus seguidores no saben si hizo honor a una de las frases del personaje o es algún tipo de anuncio de un nuevo proyecto.

El actor compartió orgulloso la foto.

La foto acumula más de 186 mil me gusta y son miles los comentarios en que lo apoyaban y felicitaban por su cambio, pero no por eso dejaban de lado sus referencias a The Big Bang Theory, poniendo frases famosas del personaje o mencionando alguna cómica situación, como las famosas “Cenas de muerte y misterio de Raj”.

Esta no es la primera vez que uno de los actores tiene que aclarar que no se parecen en nada a sus personajes. Jim Parson, el conocido como “Sheldon Cooper”, reconoció que nunca en su vida ha visto “Star Trek”, a pesar de que su personaje es un fanático hasta enfermizo. Tanto que en un episodio guarda una servilleta con la saliva de Leonard Nimoy con la intención de clonarlo.

En caso contrario, la actriz que hace de “Amy”, Mayim Bialik, le explicó a unos presenatdores que en realidad ella sí sabe resolver cálculos, ya que tiene un título universitario en Ciencias. Estudió neurociencia en la UCLA, y por eso tiene el mismo reconocimiento que su personaje.