El impresionante vestidor de Wanda Nara en Milán

Esta semana, Wanda Nara sorprendió con un viaje en solitario a su casa de Milán. Si bien la empresaria tuvo motivos laborales, ya que está haciendo producciones de fotos en Italia, todo parecería indicar que está viviendo una nueva crisis con Mauro Icardi debido a la supuesta confirmación del encuentro entre el futbolista y la China Suárez.

Súper activa en sus redes sociales, la blonda no paró de compartir historias de Instagram sobre su línea de maquillaje, así como fotos de todos los adolescentes que se estuvieron disfranzando de ella o de “el fan de Wanda”, como demostrando su apoyo en medio del escándalo.

Pero lo que sin dudas cautivó a sus seguidores fueron los videos que Nara publicó con un vistazo a su increíble vestidor, donde se pueden ver decenas de zapatos y carteras de todos los tamaños y colores.

Estratega como pocas, Wanda acompañó las imágenes con una canción que indicaría cómo se siente en este momento: “Si llegué vivo aquí, no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran de envidia”. El tema que se escucha de fondo es “Ateo”, de C. Tangana y Nathy Peluso.

Pero eso no fue todo. Este miércoles, la mediática continuó con el recorrido por su vestidor, esta vez mientras Kennys Palacios, su estilista, preparaba varios looks. “¿Estás como haciendo shopping dentro de mi cuarto, no?”, bromeó Wanda. ¡Quién pudiera!