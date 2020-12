El impactante look de Charlotte Caniggia para una noche especial del Cantando

Llegando a fin de año muchos son los programas especiales que se realizan con la cercanía de las Fiestas.

Es por esta razón que en El Trece no se quiso quedar afuera y ornamentó su estudio de una manera especial con motivo de Navidad.

Charlotte Caniggia en redes

En una noche en donde las parejas cantaron y fueron evaluadas por el selecto jurado, la que no pasó desapercibida fue Charlotte Caniggia quien sorprendió con un look muy particular.

Enfundada en un pantalón y un pequeño top de vinilo rosa con altas botas rojas, la hija de Mariana Nannis se ganó todas las miradas y los halagos propios de una diva.

Para inmortalizar el momento, la hermana de Alex posó junto a su soñador al lado del enorme árbol del “Cantando por un Sueño” y de un simpático Papa Noel.

“Cantando 2020 🎤🎵 @cristiansergio_”, escribió la exuberante mujer y el posteo alcanzó los 77 mil “me gusta” de los fanáticos que no podían creer el look de la mediática.